Путин запретил вывозить из России больше $10 тысяч валюты наличными

22:34, 01 марта 2022, ПАИ

Россия запретила вывоз из страны наличной валюты на сумму более $10 тысяч. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Поправки отражены в указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», сообщает пресс-служба Кремля.

Запрет будет действовать со 2 марта. Валюта рассчитывается по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза.