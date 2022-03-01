Путин запретил вывозить из России больше $10 тысяч валюты наличными
Россия запретила вывоз из страны наличной валюты на сумму более $10 тысяч. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Поправки отражены в указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», сообщает пресс-служба Кремля.
Запрет будет действовать со 2 марта. Валюта рассчитывается по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза.
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