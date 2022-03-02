72% плана вакцинации от COVID-19 выполнили в Псковской области

07:39, 02 марта 2022, ПАИ

72% плана вакцинации от COVID-19 выполнили в Псковской области, сообщил в своём Instagram губернатор Михаил Ведерников.

На прошлой неделе прививку сделали порядка 1,2 тысячи человек, уточнил глава региона. Первым компонентом привиты уже 290 897 псковичей, 289 040 человек прошли полный курс вакцинации, 44 918 - ревакцинированы.

Израсходовано 80,5% от поступившей в Псковскую область вакцины.