Мусоропровод загорелся в многоэтажке на Коммунальной в Пскове

07:51, 02 марта 2022, ПАИ

1 марта в 18:27 в десятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Коммунальной в Пскове загорелась мусоросборочная камера, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В Дно на улице Пушкина в бесхозной постройке сгорела кровля, и сама постройка выгорела внутри по всей площади. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В деревне Борок Бежаницкого района также сгорела бесхозная постройка.