Мусоропровод загорелся в многоэтажке на Коммунальной в Пскове
1 марта в 18:27 в десятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Коммунальной в Пскове загорелась мусоросборочная камера, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
В Дно на улице Пушкина в бесхозной постройке сгорела кровля, и сама постройка выгорела внутри по всей площади. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
В деревне Борок Бежаницкого района также сгорела бесхозная постройка.
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