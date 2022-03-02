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Общество

В 13 районах Псковской области заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного уровня

В Псковской области заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного уровня фиксируется в 13 районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В этот список попали: Пыталовский, Палкинский, Псковский, Плюсский, Невельский, Новосокольнический, Гдовский, Дедовичский, Островский, Локнянский, Пушкиногорский, Бежаницкий районы и Псков.

Напомним, в Псковской области за минувшую неделю выявили 6,5 тысяч новых случаев коронавируса.

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