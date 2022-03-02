Ещё 887 человек заразились COVID-19 в Псковской области

12:20, 02 марта 2022, ПАИ

98 330 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 887 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 80 167 пациентов (за сутки – 1014), умерло 1 588 инфицированных COVID-19 человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.