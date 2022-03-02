С 4 марта в Санкт-Петербурге отменяют QR-коды
С 4 марта в Санкт-Петербурге отменяют вход в общественные места по QR-коду в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.
Без QR-кода можно будет посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, а также досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия.
Также больше не потребуется согласование с исполнительными органами власти города проведения спортивных, физкультурных, культурных и других мероприятий численностью до 100 человек.
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