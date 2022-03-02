Совет по инвестициям Псковской области поддержал проекты трёх компаний и согласовал заявки на получение господдержки

17:33, 02 марта 2022, ПАИ

Региональный совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 2 марта, поддержал три инвестиционных проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Проекты двух компаний – ООО «Профит» и ООО «Ибис Псков» – нацелены на создание в регионе объектов туристической инфраструктуры. Согласно представленным документам в Печорах планируется построить многофункциональный апарт-отель, а в Пскове – трехзвездочный отель международного класса «Ибис». Объем средств, которые будут вложены в реализацию обоих проектов, составляет около 740 млн рублей.

Ещё один проект представил СПК «Исса». Он направлен на развитие молочного животноводства в хозяйстве до 800 голов скота и производства молока-сырья высшего сорта с максимальным развитием собственной кормовой базы. Проект предполагает две очереди реализации с общим объемом инвестиций свыше 230 млн рублей.

В ходе заседания были обсуждены риски, имеющиеся при реализации проектов. Некоторым инвесторам рекомендовано доработать финансовые модели. Кроме того, строительные планы двух компаний должны быть согласованы с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Добавим, инвестиционный совет единогласно одобрил заявки на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот АО «Опытный завод «Микрон» и ООО «Велмаш-С». Компании реализуют проекты по закупке нового высокотехнологичного оборудования и расширение производственных мощностей имеющихся предприятий.

На единогласное принятие решений повлияли положительный имидж и стабильность компаний, в том числе в части исполнения налоговых обязательств, подчеркнул Михаил Ведерников.