Более 277 млн тестов на COVID-19 провели в России

17:46, 02 марта 2022, ПАИ

Более 277 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране было проведено свыше 330 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 16 592 824 случая заболевания коронавирусом, 13 931 995 пациентов выздоровело, 353 230 – умерло.