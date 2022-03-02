Более 277 млн тестов на COVID-19 провели в России
Более 277 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране было проведено свыше 330 тысяч тестов на коронавирус.
Отметим, что всего в России выявлено 16 592 824 случая заболевания коронавирусом, 13 931 995 пациентов выздоровело, 353 230 – умерло.
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