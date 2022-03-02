Россиян предупредили о росте количества фейковых сайтов продажи техники по старым ценам

18:20, 02 марта 2022, ПАИ

Роскачество сообщило о росте количества мошеннических сайтов, продающих технику по старым ценам или со скидкой.

На сайте ведомства говорится, что чаще всего сайты мошенников максимально похожи на реальные и тем самым дополнительно вводят пользователей в заблуждение. «Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в хвост из-за рекламы легальных ретейлеров, их основной канал распространения – ссылки в мессенджерах и группы в социальных сетях, где пользователя мотивируют кликнуть обещания суперскидок, низких цен и ассортимента товаров с «прежним» ценником», – рассказали в Роскачестве.

Поэтому покупателям советуют быть внимательнее к рекламным рассылкам и ссылкам на магазины в соцсетях. Как правило, основные каналы мошенников, занимающихся фишингом, – это письма, приходящие на почту, мессенджеры, а также ссылки в соцсетях. Переходить по таким ссылкам не рекомендуется: слишком велика вероятность поддельных ссылок.

Нужный товар следует искать на сайтах проверенных интернет-магазинов.

Также необходимо сравнивать цены на разных ресурсах. Если скидка непропорционально большая, то это повод насторожиться.

Следует проверять реквизиты интернет-магазина перед покупкой. На мошеннических сайтах чаще всего размещены реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька.

Необходимо проверить дату создания сайта через сервис WhoIs. Если «интернет-магазин» был создан неделю назад, то это, скорее всего, клон официального сайта. «Также проверяйте написание названия сайта в адресной строке. Мошенники могут использовать похожие названия, которые будут отличаться одной буквой или цифрой, или другую доменную зону (например, bu вместо ru)», – добавили эксперты.