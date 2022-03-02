6,2 млн рублей выделит правительство на льготное кредитование бизнеса

19:28, 02 марта 2022, ПАИ

2 марта Правительство РФ одобрило выделение субсидий, которые позволят выполнить обязательства по 40 тысячам кредитных соглашений с бизнесом, заключённым в 2021 году в рамках реализации программы поддержки ФОТ 3.0. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Программа ФОТ 3.0 позволила предпринимателям получить займы по низкой ставке, чтобы бизнес смог сохранять рабочие места, выполнять обязательства по зарплате, арендным и коммунальным платежам.

В 2022 году на субсидирование льготной 3-процентной ставки для заёмщиков первого и второго этапов ФОТ 3.0 предусмотрено 6,2 млрд рублей.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, финансирование в первую очередь поддержит компании из сферы общепита, гостиничного бизнеса, культуры и спорта – всех, кто сохранил не менее 90 % занятости в пандемию.

Программа льготного кредитования ФОТ 3.0 направлена на восстановление предпринимательской деятельности и поддержку занятости.