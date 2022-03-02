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Экономика

Губернатор положительно оценил работу по финансовой стабилизации «Псковпассажиравтотранса»

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам финансовой стабилизации ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В прошлом году с целью повышения устойчивости и развития предприятия был принят целый ряд решений. Об их исполнении главе региона доложил руководитель госпредприятия Юрий Михайлов. По его словам, в части стабилизации финансового состояния «Псковпассажиравтотранса» проведён комплекс мероприятий по увеличению доходов. Кроме того, завершена инвентаризация склада — кредиторская задолженность предприятия снижена. Налажен контроль за сбором выручки на маршрутах бескондукторного обслуживания — в салонах автобусов установлены системы видеонаблюдения, что позволяет актуализировать пассажиропоток, уточнил Юрий Михайлов.

Кроме того, проведена масштабная работа по оптимизации деятельности внутри предприятия. Речь идёт о списании, ремонте, восстановлении и перераспределении автобусов, а также иных изменениях в организации производственных процессов. Например, изменён подход к вопросам планирования заказов запчастей и пересмотра сезонных топливных нормативов.

На совещании были представлены и планы дальнейшей работы автотранспортного «Псковпассажиравтотранса». В частности, принято решение о реформировании работы системы контроля бескондукторного обслуживания путём внедрения в городских автобусах бесконтактного способа оплаты посредством валидаторов. Планируется, что в пилотном режиме такими устройствами будет оснащено шесть автобусов. Кроме того, рассматривается возможность расширения территории действия транспортных карт и открытия новых междугородних маршрутов.

По итогам доклада глава региона поручил руководителю предприятия совместно со специалистами профильного регионального комитета проанализировать дальнейшие действия для снижения долговых обязательств «Псковпассажиравтотранса» и предложить потенциальные точки роста.

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