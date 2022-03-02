Из-за короткого замыкания в Печорах чуть не сгорел цех

08:18, 03 марта 2022, ПАИ

3 марта в 1:58 в Печорах на улице Заводской в здании цеха на первом этаже огонь повредил стену, помещение было закопчено. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стало короткое замыкание масляного радиатора.

2 марта в 17:16 в Пустошкинском районе в деревне Вербилово в двухэтажном многоквартирном жилом доме на первом этаже в двухкомнатной квартире обгорели диван и стена, комната была закопчена. Предположительная причина пожара — короткое замыкание розетки в комнате.