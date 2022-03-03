Экскурсией по институту медицины и экспериментальной биологии начали обучение в ПсковГУ студенты из Индии

11:50, 03 марта 2022, ПАИ

Экскурсией по институту медицины и экспериментальной биологии начали обучение в ПсковГУ студенты из Индии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Карен Сингх Бхадауриа мечтал стать врачом с детства. Учился медицине на родине, в Индии, но, как сам признается, было «not so comfortable» – не так комфортно, поэтому приехал делать первые шаги на пути к профессии в Псковский государственный университет. С интересом Карен рассматривает виртуальный анатомаж – интерактивную образовательную платформу с 3D-моделями тела человека сверхвысокого качества, которая установлена в анатомическом зале института медицины и экспериментальной биологии. Вместе с ним – 40 студентов-соотечественников, которые приехали в Псков учиться на отделении «Лечебное дело». Первый семестр ребята из Индии занимались в онлайн-формате (из-за эпидемиологических ограничений студенты не могли въехать в Россию), а с 9 марта начнут получать все необходимые знания офлайн», – рассказали в пресс-службе ПсковГУ.

«В университете вы будете проводить много времени: слушать лекции, совершенствовать практические навыки в наших лабораториях и учебных аудиториях. Мы всегда готовы прийти вам на помощь, – отметила проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова, приветствуя студентов-первокурсников. – В дальнейшем мы постараемся вам показать Псков, отвезти в Санкт-Петербург. Надеемся, вместе мы сможем провести индийский праздник, который вы хотели организовать».

По словам директора института Нины Бугеро, для студентов будет организована интересная внеучебная программа: наряду с лекциями и практическими занятиями они смогут посещать разнообразные кружки, мастер-классы, которые помогут студентам овладеть умениями и навыками, развить творческий потенциал, показать успехи в спорте.

Университет уже второй год подряд принимает студентов-медиков из Индии. По словам генерального директор ООО «ДелМос» Гаура Санджая Кумара, Псков был выбран как приоритетный вуз по целому ряду причин.

«Здесь очень хорошие преподаватели, – говорит он. – Нам очень нравится город, у вас прекрасная страна, прекрасные люди. Руководство вуза очень сильно помогает нашим ребятам. Я надеюсь, что они станут после окончания обучения хорошими врачами».

Получив информацию о расписании и добрые напутственные слова, студенты, приехавшие в Псков из разных городов Индии, отправились на экскурсию по институту. Они побывали в биохимической лаборатории, где познакомились с практическими возможностями обучения по выбранному направлению.

В лаборатории микробиологии, фармакологии и иммунологии увидели современное оборудование, с которым им предстоит работать.

Нина Бугеро также представила первокурсникам гордость ПсковГУ – новый анатомический корпус с двумя залами (в среде медиков его чаще называют «анатомичкой»). В зале лаборатории морфологии и анатомическом музее представлены натуральные анатомические препараты, которые помогают студентам изучать нормальное строение органов, а также в состоянии их патологии. Здесь можно увидеть не только классические и привычные многим пластиковые макеты строения скелета и внутренних органов, но также образцы натурального происхождения: ткани, органы. Уникальную коллекцию университету помогают создавать коллеги из СЗГМУ имени И. И. Мечникова.

Второй зал – секционный – предназначен для изучения натуральных анатомических препаратов частей тела человека. Сейчас в анатомической ванне готовится натуральный объект – труп человека, который позволит студентам изучать топографическое расположение органонов, их систем, а также заниматься препарированием. Раньше для этого руководству института приходилось договариваться о подобных занятиях с моргом при областной Псковской больнице, теперь все необходимое для этого есть на месте.

Говоря о перспективах развития образовательных связей ПсковГУ с Индией, Нина Бугеро отметила, что в этом году планируется продолжить практику чтения части дисциплин профессорами из университетов Дели, Агры, Мумбаи. Возможно, несколько преподавателей будут вести занятия непосредственно в Пскове.

«В Псковском университете есть очень много возможностей для того, чтобы моя мечта стала реальностью», – отметил Карен Сингх. Он пока не определился окончательно, какая специализация ему интересна – хирургия или микробиология. Но все впереди – на данный момент важнее учиться, успешно и вовремя сдавать экзамены и зачеты».