Псковичей предупредили об опасности сайтов-двойников Росреестра

15:28, 03 марта 2022, ПАИ

Десять сайтов-двойников, которые предоставляют выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заблокированы с начала 2022 года, ещё 13 административных исков находятся на рассмотрении, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Росреестра по Псковской области.

«Управление Росреестра по Псковской области в очередной раз предостерегает заявителей от использования сайтов-двойников настоящего интернет-ресурса ведомства. Мошенники используют в составе своего сайта похожие доменные имена, добавляют лишние знаки (точки, тире)», – заметили в ведомстве.

В управлении напомнили, что гражданам необходимо быть более внимательными и обращаться только к официальному сайту Росреестра, публичной кадастровой карты.

В интернет-пространстве получили значительное распространение сайты по заказу выписок из ЕГРН.

«Эти сайты предоставляют платно ложную информацию, сами устанавливают расценки за выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Росреестр не несет ответственности за предоставленные ресурсами сведения и уже более двух лет успешно ведет деятельность по пресечению незаконной посреднической деятельности», – отметила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

В целом за все время заблокировано более 200 сайтов-двойников.

Законодательство не предусматривает предоставление сведений из ЕГРН сторонними лицами. В 2021 году был установлен запрет на создание и функционирование сайтов и мобильных приложений, предоставляющих сведения из ЕГРН в виде выписок. При этом данный запрет не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих сведения ЕГРН для подготовки аналитики об объектах недвижимости.

«Компании-мошенники склонны занижать стоимость услуг за выписки из ЕГРН по отношению к официально установленному размеру платы. Вместе с тем, как показывает опыт обращения заинтересованных лиц к таким сайтам, предоставляемые сведения являются неактуальными, либо вообще не представляются, а уплаченные деньги за оказание услуги не возвращаются», – отметил директор ООО «ПрофКадастр» Александр Тихомиров.