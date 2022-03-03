Ветеран Великой Отечественной скончался в Себежском районе на 97-м году жизни

17:16, 03 марта 2022, ПАИ

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2 марта на 97-м году жизни в Себежском районе скончался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кравцов, сообщает газета «Призыв» со ссылкой на районную администрацию.

Владимир Федорович родился 24 ноября 1925 года в деревне Новое Луково Себежского района. В октябре 1942 года он добровольно ушел в партизаны. Воевал в третьей Калининской партизанской бригаде, выполнял разведывательные функции.

В январе 1943 года был зачислен в 153-й запасной стрелковый полк третьей ударной армии. Был тяжело ранен у озера Свибло 27 февраля 1944 года, после лечения направлен в 70-й запасной стрелковый полк. После демобилизации вернулся на довоенное место работы, в колхоз «Красное Луково», потом работал трактористом Идрицкой МТС колхоза «Россия».

Администрация Себежского района, Совет ветеранов, редакция газеты «Призыв» выражают искренние слова соболезнований родным и близким.