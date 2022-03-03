Испанский бренд одежды временно прекратил работу в России
Испанский ретейлер Mango временно прекратил работу в России из-за трудностей с поставками.
«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране», – говорится на сайте компании.
В Пскове магазин ретейлера расположен в ТРЦ «Акваполис».
Ранее о приостановке работы в России, в том числе в Пскове, сообщила розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M).
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Празднуете ли вы Масленицу?
03 марта 2022
В Псковской области открыта вакансия инспектора службы безопасности с зарплатой до 101 000 рублей