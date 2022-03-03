Общественники контролируют цены на продукты первой необходимости в Пскове
Общероссийский народный фронт контролирует цены на продукты первой необходимости в Пскове, сообщил губернатор Псковской области в своём Telegram-канале.
С 28 февраля активисты посещают псковские магазины крупных сетей, торговые точки в сельской местности и фиксируют цены.
«На данный момент, за эту неделю, пока что цены держатся на том же уровне, – рассказала активист Общероссийского народного фронта Марина Дубровина. – Динамики в сторону увеличения не наблюдается».
Обращают внимание активисты и на наличие продуктов. Общественники уверяют: дефицита продуктов нет, и закупаться впрок не стоит.
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