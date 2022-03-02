Санкции против России отменят в случае прекращения военной операции на Украине – Нуланд

08:30, 04 марта 2022, ПАИ

Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине. Об этом заявила в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Санкции закончатся, если» Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», сказала заместитель главы американского внешнеполитического ведомства. В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».

Нуланд ушла от прямого ответа на вопрос, собираются ли вообще США признавать красные линии России и то, что определенные требования обеспечения ее безопасности, в том числе отказа НАТО от предоставления членства Украине и дальнейшего расширения на восток, не могут подлежать обсуждению.

«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол [переговоров по безопасности в Европе], обо всем - предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении [числа и масштабов] военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине», - напомнила дипломат. «Но мы не собирались говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы, - признала Нуланд. - И мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО».

Далее она в очередной раз, игнорируя принцип необходимости учета военных потенциалов, выступила с заверениями в том, что НАТО является «оборонительным альянсом», который «не атакует, если сам не подвергается атаке». «У нас не было никакого намерения преследовать Россию», - заявила замгоссекретаря. Кроме того, отметила она, «Украине предстояло проделать большую работу», чтобы ее могли принять в Североатлантический альянс, это не было делом «ближайшего будущего». Тем не менее Нуланд не говорила, что присоединение Киева к НАТО теперь снято Западом с повестки дня, и не сигнализировала ни о какой готовности альянса рассмотреть возможность предоставления России гарантий безопасности.

На просьбу пояснить, принимают ли США то, что Россия попросту была вынуждена действовать, так как Запад продемонстрировал неспособность учитывать ее «жесткую безопасность», замгоссекретаря ответила: «В XXI веке, когда имеется дипломатический вариант действий, нет оправдания вторжению в другую страну <...>». А тезис, согласно которому по крайней мере часть условий для возникновения нынешнего конфликта была совершенно очевидно создана Западом, Нуланд отвергла. «Мы с вами можем спорить хоть весь день, если хотите», - сказала по этому поводу дипломат. На ее взгляд, «Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России».

Не стала Нуланд комментировать напрямую и тему необходимости минимизации последствий нынешнего кризиса в отношениях между Западом и Россией, сдерживания нарастающего конфликтного потенциала в мире.

При этом дипломат обвинила Москву в стремлении «реинкорпорировать Украину в Россию и воссоздать Советский Союз». С ее точки зрения, Москва «с самого начала» этого хотела - «реинкорпорировать Украину, реинкорпорировать Белоруссию» и, по сути, вернуть РФ к «какой-то советской фантазии 1979 года».