Власти Херсонской области предрекли Зеленскому трибунал

12:14, 19 июля 2022, ПАИ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придётся предстать перед трибуналом как военному преступнику. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщает РИА «Новости».

«Зеленский – несамостоятельный человек, за него принимают решение другие люди. Цена его действий исчисляется десятками тысяч погибших украинцев. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведён над всеми представителями неофашизма», – отметил Кирилл Стремоусов.

Он выразил уверенность, что Евросоюз в итоге выдаст Владимира Зеленского, как когда-то выдал нациста Рудольфа Гесса и других фашистских преступников.