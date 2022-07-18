Начат приём заявок от СМИ на аккредитацию на выборах в сентябре
Избирательная комиссия Псковской области начинает приём заявок на аккредитацию представителей СМИ для работы на избирательных участках, сообщается в официальном Telegram-канале облизбиркома.
Заявка на получение аккредитационного удостоверения подается главным редактором СМИ в Избирательную комиссию области с 20 июля по 5 сентября 2022 года включительно.
Перечень документов, форму и порядок заявки можно найти здесь.
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