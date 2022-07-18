Начат приём заявок от СМИ на аккредитацию на выборах в сентябре

11:49, 20 июля 2022, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области начинает приём заявок на аккредитацию представителей СМИ для работы на избирательных участках, сообщается в официальном Telegram-канале облизбиркома.

Заявка на получение аккредитационного удостоверения подается главным редактором СМИ в Избирательную комиссию области с 20 июля по 5 сентября 2022 года включительно.

Перечень документов, форму и порядок заявки можно найти здесь.