Уличные пианино останутся в Финском парке Пскова до осени

13:26, 20 июля 2022, ПАИ

Может ли прижиться в Пскове проект «Уличное пианино», хорошо известный не только в Европе, но и в больших российских городах, выяснила «Псковская правда».

Сейчас в городе в Финском парке стоят два пианино — с тех пор, когда проводилась эногастрономическая ярмарка «Виноград». Организаторы купили инструменты в Пскове в качестве элементов антуража, но с собой в Анапу забирать не стали. В Театрально-концертной дирекции Псковской области отметили, что к осени инструменты вывезут из парка, так как они расположены на частной территории. При этом пианино периодически становятся точкой притяжения для детей и подростков.

В Театрально-концертной дирекции заметили, что просто расставить пианино по городу - это не псковский вариант. Возможно, из-за того, что клавишные инструменты остро реагируют на температуру, давление и влажность окружающей среды. Кроме того, они нуждаются в регулярной настройке и чистке. Эксперты отмечают, что пианино лучше ставить не на открытом воздухе, а как минимум под тентом. Либо накрывать его при необходимости водонепроницаемым чехлом.

При этом известный псковский музыкант, обладатель звания «Заслуженный деятель искусств Псковской области» Аркадий Галковский уверен, что «Уличное пианино» в Пскове пришлось бы более чем кстати. Он протестировал оба инструмента, стоящие сейчас в Финском парке. И хотя и констатировал, что их состояние оставляет желать лучшего, сыграл на одном из пианино композицию американского джазмена Майлза Дэвиса All Blues.

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