Создать ТОС в садоводстве посоветовал псковским дачникам Владимир Кузь

16:52, 20 июля 2022, ПАИ

С вопросом об установке детской площадки на территории садоводческого товарищества обратились к депутату Псковского областного Собрания Владимиру Кузю дачники СНТ «Восток» – приём граждан парламентарий провёл в общественной приёмной партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель садоводства Анатолий Кочкин пришёл с «группой поддержки» и начал рассказ с событий прошлых лет: «Это целая большая история. 50 лет существует наше садоводство, многие годы садоводы терпели неудобства из-за старого моста через реку Кебь, который регулярно затапливало и сносило. В дождливую погоду мы вынуждены были браться за руки и переходить вместе через реку».

Теперь эта проблема в прошлом, за счёт областных средств построен новый мост в две полосы движения, заасфальтирована подъездная дорога к садоводству с порховской трассы. «Единая Россия» очень помогла нам в этом вопросе», – отметил Анатолий Кочкин – с просьбой восстановить переправу дачники обращались к спикеру областного Собрания Александру Котову, когда часть Псковского района относилась к его избирательному округу.

«Мы очень рады, очень довольны и очень благодарны все за новый мост», – добавила член садоводства Юлия Шамчинская.

Новый мост вдохнул в СНТ «Восток» новую жизнь. По словам дачников, садоводство стало привлекательным для покупки участков и сюда на летний отдых потянулись горожане, в основном семьи с детьми.

«Сейчас у нас 800 дач, детей очень много, и мы хотим, чтобы ребятишки не только камушки в речку бросали, а играли на хорошей детской площадке. Место, где можно было бы установить игровой комплекс и которое соответствует условиям безопасности, мы уже нашли», – поделилась планами садоводов Татьяна Кочкина и попросила у депутата содействия.

Владимир Кузь поддержал инициативу граждан и посоветовал реализовать её через территориальное общественное самоуправление.

«Предлагаю пойти по пути создания ТОСа. Пользуясь этим инструментом, вы сможете не только сделать детскую площадку, но и в целом облагородить территорию садоводства», – проинформировал депутат о возможности привлечения бюджетного финансирования для решения насущных вопросов.

Владимир Кузь порекомендовал садоводам обратиться в районную администрацию за помощью в оформлении необходимых документов и пообещал сам подключиться к вопросу создания ТОСа.

«У нас уже есть много живых примеров, – поделился депутат. – Взять тот же Гдов – там люди, создав ТОСы, и площадки детские обустроили, и мусорные контейнеры поставили, и канавы почистили. В Псковском районе схожая ситуация – где-то воду провели, где-то видеонаблюдение сделали, спортивные и детские площадки установили. ТОСы – очень хорошая история».

Дачники согласились с тем, что идея создания ТОСа и в садоводстве интересна и перспективна.

В ходе депутатского приёма Владимир Кузь рассмотрел ещё несколько обращений граждан, одно из которых касалось возможности организации дополнительной остановки по требованию в районе деревни Карамышево на межмуниципальных автобусных маршрутах. Соответствующий запрос будет направлен в комитет по транспорту и дорожному хозяйству правительства Псковской области.