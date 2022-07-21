Итоги работы Псковской гордумы подводят в медиацентре ПАИ

11:03, 21 июля 2022, ПАИ

21 июля в медиацентре Псковского агентства информации подводят итоги работы Псковской городской Думы VI созыва.

Какие наказы избирателей выполнили псковские депутаты, как сами народные избранники оценивают свою работу за пять лет, какие задачи они передадут коллегам, которые придут на смену этой осенью.

Об этом и многом другом расскажут исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов, депутаты Григорий Стороненков и Любовь Николаева.