Сергей Гаврилов: Наказы избирателей имеют социальный характер

11:28, 21 июля 2022, ПАИ

Наказы избирателей имеют социальный характер, рассказал исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он рассказал, что каждый депутат работает в своих округах, знает наказы избирателей. «Наш житель хочет, чтобы у него было тепло, были площадки. Живем простыми вещами, чтобы были условия для жизни, для воспитания детей», - отметил Сергей Гаврилов.

Он подчеркнул, что депутаты доносят наказы избирателей до исполнительной власти, и они совместными усилиями воплощаются в жизнь.