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Культура

Творчество авторов из России и Франции представят на фестивале «Цвет белой стены» в Пскове

Традиционный фестиваль мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены» вошел в программу празднования Дня города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году фестиваль пройдет уже в 9-й раз. Мероприятие состоится 22 июля в 23:00 на территории Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13).

В рамках виртуального проекта будет представлено творчество более 30 авторов. Среди них фотографы из разных городов России и Франции. Зрители увидят фотографии в разных жанрах и тематике. Кроме того, специально для фестиваля организаторы подготовили слайд-шоу о творческих людях города Пскова.

24 июля в сквере Дома офицеров на улице Комдива Кирсанова, 5 состоится театрализованное представление «Псковский разгуляй». Проведет программу комическое трио «Фиалки в пыли». В народных гуляниях примут участие хореографический ансамбль «Мозаика», ансамбль «Фолк-Феникс», Псковский цирк, фольклорный ансамбль «Плескава», военный оркестр и коллективы Дома офицеров. Зрителей ждут народные игры, забавы и псковские подарки.

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