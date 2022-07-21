Дмитрий Медведев перечислил 11 грехов Запада

13:13, 21 июля 2022, ПАИ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале перечислил 11 грехов Запада, в которых Россия не виновата.

Первым в списке обозначено то, что «европейских дурачков цинично развели американцы», заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС.

Кроме того, по мнению заместителя председателя Совбеза, «городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз».

Дмитрий Медведев также добавил, что не Россия виновата в том, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой, и в самой высокой продуктовой инфляции за последние десятилетия в Европе и США.

Компании из государств Евросоюза и США потеряли свои многомиллиардные вложения в российскую экономику, а американцы избрали своим президентом «странного дедушку с деменцией». Он, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей, отмечает Дмитрий Медведев.

Он добавил, что также не Россия виновата в том, что после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать её безопасность.

Многочисленные «политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины» в прежних границах. «Проходимцы» рассчитывают на всё новые военные заказы и «распил денежных потоков», выделяемых украинскому режиму, добавил Дмитрий Медведев.

НАТО продолжает приближаться к границам России. Тем самым создается реальная угроза мирового конфликта и гибели «значительной части человечества», пишет Дмитрий Медведев.

Под десятым пунктом в списке «грехов», подготовленным зампредом Совбеза РФ, констатация того, что в результате Украина может утратить остатки суверенитета и исчезнуть с карты мира.

И в качестве последнего обстоятельства Медведев обозначает: украинских преступников обязательно будут «судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России».