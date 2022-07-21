Соревнования по панна-футболу пройдут в Пскове в День города

08:39, 22 июля 2022, ПАИ

Летний кубок «Панна-Вызов» пройдёт в Пскове 23 июля, сообщается в группе футбольного турнира «Вызов» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования посвящены 78-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Участие примут все желающие в трёх возрастных лигах:

«Дети» участвуют юноши (8 – 12 лет);

«Школьная лига» участвуют юноши (13– 16 лет);

«Панна Лига» – участвуют желающие без возрастных ограничений (16+);

Отметим, что регистрация участников завершилась 21 июля. Место проведения: спортивная площадка рядом с домом Воеводы Шуйского, 9. Подробную информацию можно найти в группе: https://vk.com/vyzovfootball_cft.

Организаторами соревнования выступают комитет по спорту и делам молодежи администрации Пскова совместно с ПРОО «Федерация компьютерного спорта» при поддержке Федерации футбола Псковской области.

Напомним, что ранее Псковские теплосети починили повреждённое вандалами ограждение панна-футбольной площадки.

О других спортивных мероприятиях, которые пройдут в Пскове в День города, читайте здесь. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в сюжете ПАИ.