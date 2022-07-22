Псковские теплосети починили повреждённое вандалами ограждение панна-футбольной площадки

08:14, 22 июля 2022, ПАИ

Сотрудники Теплосетей Пскова починили ограждение панна-футбольной площадки, которое повредили вандалы. Об этом сообщается в официальной группе компании.

«Наше предприятие активно поддерживает спортивные мероприятия, в которых участвуют наши коллеги, да и от вандалов нашим объектам достаётся регулярно. Поэтому, когда к нам обратились одни из организаторов грядущих праздничных мероприятий по случаю празднования Дня города, которые отвечают именно за спортивную часть этого праздника, то мы просто не могли остаться в стороне», - рассказали в Теплосетях.

Спортивная площадка расположена рядом с домом №9 на улице Воеводы Шуйского. Сотрудники участков № 2 и 5 нагрели, распрямили и подварили ограждающие элементы, чтобы сделать конструкцию более безопасной, так как торчащие металлические элементы могли нанести серьёзный вред не только спортсменам, но и зрителям.

«Работы заняли довольно много времени и получились довольно кропотливыми, так как элементы не очень крупные, да и вандалы оторвались на славу, но наши коллеги смогли всё исправить настолько, насколько это было возможно», - отметили в Теплосетях.