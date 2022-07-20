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Общество

Праздник спорта ждёт псковичей в День города

Фото с Telegram-канала Бориса Елкина

23 и 24 июля на стадионе «Машиностроитель» пройдут соревнования по пяти видам спорта: футболу, баскетболу, быстрым шахматам/блицу, стрельбе из лука, киберспорту, а также турнир ГТО. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram.

Победителей определят в каждом виде отдельно. Начало – в 10:00. О подаче заявок и правилах подробнее читайте здесь.

23 июля на реке Великой состоится первенство города по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья». Открытие соревнований - в 10:00, начало заездов - в 10:30.

В этот же день на другой стороне реки соберутся любители рыбалки на фестиваль «Псковская уха». Регистрация - с 08:00, начало соревнований – в 09:00.

24 июля впервые в Пскове пройдет фестиваль серфинга PskovSupFest. В программе заплыв на короткую дистанцию и эстафета, а также костюмированный массовый заплыв всех желающих. Старт с городского пляжа. Соревнования начнутся в 10:00, sup-карнавал – в 14:30.

Отметим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в сюжете ПАИ.

Ранее сообщалось, что марафон о праздновании Дня города Пскова пройдёт в медиацентре ПАИ.

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