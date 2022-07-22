Псковская область присоединилась к федеральной кампании «Расставь приоритеты!»

10:17, 22 июля 2022, ПАИ

Псковская область присоединилась к федеральной кампании по безопасности дорожного движения «Расставь приоритеты!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Программа реализуется представителями экспертного центра «Движение без опасности» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Минпросвещения России и Минтранса России.

Эта кампания поделена на несколько этапов. В одном из них основная аудитория – дети от 5 до 14 лет.

21 июля в Пскове специалисты центра провели с дошкольниками города мероприятие, гостями которого стали регулировщик в промо-форме, стилизованной под эпоху 30-40-х годов, и аниматор Дино. По программе особое внимание организаторы уделили перекрестку, как самой опасной части дороги. Дети вместе с экспертом в игровой форме на специально организованной тематической площадке вспомнили правила дорожного движения: как безопасно перейти проезжую часть, какие знаки нужно знать пешеходам, и рассказали «настоящему» динозавру, как и для чего работает на дороге светофор. В конце мероприятия дети получили светоотражающие подарки, которые необходимы каждому пешеходу.

Также аналогичные мероприятия с детьми эксперты центра проведут на всей территории региона.