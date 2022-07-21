Правительство России расширило перечень недружественных государств
Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
«В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», – говорится в сообщении.
Напомним, что 7 марта Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.
В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.