Спикер Госдумы предложил сократить отпуска чиновникам и депутатам

12:53, 22 июля 2022, ПАИ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников, сообщает ТАСС.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу Российской Федерации», – сказал он.

Вячеслав Володин уточнил, что для реализации инициативы необходимо будет инициировать поправки в законодательство.