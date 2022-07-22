Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Спикер Госдумы предложил сократить отпуска чиновникам и депутатам

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников, сообщает ТАСС.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу Российской Федерации», – сказал он.

Вячеслав Володин уточнил, что для реализации инициативы необходимо будет инициировать поправки в законодательство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 июля 2022

В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
22 июля 2022

Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости
21 июля 2022

Дмитрий Медведев перечислил 11 грехов Запада
21 июля 2022

2150 вопросов решили депутаты Псковской гордумы 6-го созыва за 5 лет
21 июля 2022

Итоги работы Псковской гордумы подводят в медиацентре ПАИ
20 июля 2022

Создать ТОС в садоводстве посоветовал псковским дачникам Владимир Кузь
20 июля 2022

Киргизия полностью перешла с Россией на расчёты в рублях
18 июля 2022

Михаил Ведерников находится с рабочим визитом в Палкинском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...