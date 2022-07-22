Спикер Госдумы предложил сократить отпуска чиновникам и депутатам
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников, сообщает ТАСС.
«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу Российской Федерации», – сказал он.
Вячеслав Володин уточнил, что для реализации инициативы необходимо будет инициировать поправки в законодательство.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
22 июля 2022
Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости