Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости

13:31, 22 июля 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Как следует из поручения, комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, должен предусмотреть в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильём, повышения уровня доходов таких семей.

Этот комплекс мер должен быть представлен для рассмотрения на заседании Государственного совета РФ. Срок исполнения поручения – до 15 сентября.