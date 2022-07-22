Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
Как следует из поручения, комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, должен предусмотреть в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильём, повышения уровня доходов таких семей.
Этот комплекс мер должен быть представлен для рассмотрения на заседании Государственного совета РФ. Срок исполнения поручения – до 15 сентября.
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22 июля 2022
Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости