Производство экологичной упаковки откроется в Пскове

14:42, 22 июля 2022, ПАИ

Подмосковный «Арткап» с помощью займа Фонда развития промышленности на 83,2 млн рублей запустит в Пскове линию по производству термоформованной полимерной (ПЭТ) упаковки для продуктов питания, пишет официальный Telegram-канал региона.

Общий бюджет проекта – 166,5 млн рублей. Мощность производства – до 187,5 млн изделий в год, что увеличит величину текущего производства в 4,5 раза, сообщает Фонд инвестиционного развития Псковской области. В процессе изготовления продукции будет использоваться на 100% российское сырье, при этом до 80% – это вторсырье.

Сейчас рынок ПЭТ-упаковки в России, по оценкам компании, на 24% заполнен зарубежной продукцией. Реализация проекта позволит заместить часть импорта. На новой линии планируется производить стаканы-шейкеры, контейнеры для холодных продуктов, салатницы и соусники.