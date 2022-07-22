ПсковГУ представил возможности образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока давности»

17:15, 22 июля 2022, ПАИ

Опыт реализации модуля «Великая Отечественная война: без срока давности», разработанного в ПсковГУ, представлен во втором выпуске сборника информационно-аналитических материалов «Обзор.НЦПТИ» за 2022 год. Тема издания – противодействие идеологии терроризма и профилактика экстремизма в молодёжной среде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Статья ректора ПсковГУ Натальи Ильиной и директора института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Людмилы Алиевой посвящена истории разработки тематического модуля, его структуре и смысловому содержанию в контексте эффективных практик противодействия угрозам национальной безопасности.

«Учебные материалы образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока давности» призваны заложить этический фундамент для оценки преступлений нацистов против мирного населения в годы Второй мировой войны, необходимый для сохранения исторической правды и ответа на провокационные информационные вызовы об итогах Второй мировой войны, – отметили авторы. – Изучение образовательного модуля способствует формированию уважения к истории Родины и формированию гордости за предков, а следовательно, позволяет воспитать целостную личность, не испытывающую национальный стыд и готовую конструктивно работать для приумножения славы и богатства своей страны, внося свой посильный вклад в развитие сил и средств информационного противоборства, обеспечивая национальную безопасность страны».

В разделе методических материалов сборника размещён материал, посвящённый практике проведения занятия «Это было в Нюрнберге…» в формате «игра-суд». Авторы разработки – директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева и заместитель директора Татьяна Филиппова.

С перечисленными материалами можно ознакомиться в документах.

Добавим, сборник «Обзор.НЦПТИ» предназначен для информирования и эффективного взаимодействия самых различных экспертов служб и ведомств, представителей власти, научного и гражданского сообщества в сфере противодействия терроризму, обеспечения национальной безопасности, создания условий для гармонизации межэтнических, межконфессиональных и межнациональных отношений.

Журнал учреждён в 2012 году и за прошедшие годы стал известен широкой аудитории учёных и специалистов. С 2015 года «Обзор.НЦПТИ» представлен в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, базе научных статей CyberLeninka и включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).