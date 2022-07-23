Михаил Ведерников накануне 78-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков возложил цветы к стеле «Город воинской славы»

10:25, 23 июля 2022, ПАИ

«Накануне 78-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и главой администрации Пскова Борисом Елкиным возложили цветы к стеле «Город воинской славы», – поделился в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Событиям тех лет посвящён военно-исторический фестиваль «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова», который проходит 22–23 июля.

Вчера на стадионе «Электрон» работали интерактивные площадки и состоялись кинопросмотры, а сегодня с 15:00 до 16:00 пройдёт военно-историческая реконструкция. На поле боя выйдет более 100 реконструкторов из разных регионов России, чтобы показать эпизоды истории 1943 года.

Помимо зрелищных сражений, посетители увидят ретротехнику, быт партизанской деревни и попробуют блюда аутентичной кухни.