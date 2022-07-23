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Жителей и гостей Пскова с Днём города поздравила Елена Бибикова

Елена Бибикова поздравила псковичей с праздником

Жителей и гостей Пскова с Днём города поздравила Елена Бибикова, сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области.

«Искренне рада поздравить всех псковичей и гостей Пскова с Днём города, с 1119-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи и с 78-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков!

Псков — наш общий дом, который каждый из нас создаёт своими талантами и способностями, профессиональными знаниями и опытом, искренне вкладывая душу и сердце в его развитие и процветание.

Мы гордимся славной историей древнего Пскова и нашими великими земляками, восхищаемся старинными памятниками архитектуры и радуемся новым современным зданиям и кварталам. Преклоняемся перед памятью освободителей родного края, доблестью героев фронта и тыла, искренне благодарим за самоотверженный труд и передаём любовь и преданность родному городу молодому поколению.

Дорогие псковичи! От всей души желаю вам мира, радости, праздничного настроения! Благополучия и счастья вам и вашим близким!» — поделилась в своём Telegram-канале Елена Бибикова.

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