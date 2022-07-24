Уровень пресноводных водоёмов на Земле определит миссия SWOT

22:54, 24 июля 2022, ПАИ

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил о совместной миссии США и Франции SWOT («Топография водоёмов на поверхности и океана»). Об этом сообщает ТАСС.

В результате миссии впервые будет определён уровень пресноводных водоёмов на Земле.

«В ноябре мы запустим франко-американскую миссию SWOT, в ходе которой впервые будет измерен уровень пресной воды: озёра, реки, водохранилища. В ближайшие пять лет НАСА вместе с партнёрами запустит на орбиту пять больших обсерваторий, которые обеспечат точные измерения воды, льдов и атмосферы», – сообщил глава нацуправления США.

Данная миссия призвана в более широком смысле с высокой точностью определить уровень Мирового океана, а также лучше понять механизмы круговорота воды в природе и улучшить контроль за водными ресурсами на планете. По словам Нельсона, эти измерения вместе с уже имеющимися данными позволят создать трёхмерный макет в рамках проекта «Центр информации о Земле», который будет доступен онлайн.