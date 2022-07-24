Псковского заключённого обвинили в убийстве двадцатилетней давности

07:42, 25 июля 2022, ПАИ

Заключённого псковской колонии обвинили в петербургском убийстве двадцатилетней давности и этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга, сообщили в издании «Фонтанка.ру».

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство 20-летней давности. Выяснилось, что преступник уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

По версии следствия, летом 2002 года в одной из квартир в Санкт-Петербурге были найдены мёртвыми 46-летний Феликс и 57-летний Виктор из Псковской области.

Как считают следователи, обвиняемый вместе с украинцем Володымыром расстреляли их из револьвера и скрылись, выбросив его по дороге. За это их объявили в федеральный розыск. Второго подозреваемого до сих пор найти не удалось.