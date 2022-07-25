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Что делать при подозрении на ишемическую болезнь сердца, рассказали псковичам

Специалисты Псковской городской поликлиники рассказали о плане обследования при подозрении на ишемическую болезнь сердца. Памятку они опубликовали в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

Для подробной оценки состояния здоровья при подозрении на ИБС необходимо пройти следующие обследования:

1. Биохимический анализ крови, включающий в себя следующие показатели: АЛТ, АСТ, КФК, билирубин, креатинин, мочевину, глюкозу, холестерин с развёрнутой липидограммой.
2. Клинический анализ крови.
3. Электрокардиограмму (ЭКГ).
4. Эхокардиограмму, или ЭХО-КГ (УЗИ сердца).
5. Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления.
6. Нагрузочную пробу – стресс-эхокардиографию.
7. Коронарографию.

«Ранняя диагностика — половина эффективности лечения!» — подчёркивают врачи. 

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