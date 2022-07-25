Что делать при подозрении на ишемическую болезнь сердца, рассказали псковичам

10:33, 25 июля 2022, ПАИ

Специалисты Псковской городской поликлиники рассказали о плане обследования при подозрении на ишемическую болезнь сердца. Памятку они опубликовали в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Для подробной оценки состояния здоровья при подозрении на ИБС необходимо пройти следующие обследования:

1. Биохимический анализ крови, включающий в себя следующие показатели: АЛТ, АСТ, КФК, билирубин, креатинин, мочевину, глюкозу, холестерин с развёрнутой липидограммой.

2. Клинический анализ крови.

3. Электрокардиограмму (ЭКГ).

4. Эхокардиограмму, или ЭХО-КГ (УЗИ сердца).

5. Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления.

6. Нагрузочную пробу – стресс-эхокардиографию.

7. Коронарографию.

«Ранняя диагностика — половина эффективности лечения!» — подчёркивают врачи.