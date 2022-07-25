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Культура

Продолжение фильма «Холоп» начнут снимать в Псковской области в августе

С 15 августа в Новоржевском районе начнут снимать продолжение фильма «Холоп». Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

Снятый в Псковской области фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории, собрав в прокате более 3 млрд рублей. До этого высокую планку преодолели «Движение вверх» и «Т-34». Добавим, что первая часть комедии «Холоп» вышла в прокат 26 декабря 2019 года.

В центре сюжета - представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В главных ролях: Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.

Рецензию на первую часть фильма от кинообозревателя Псковского агентства информации Муслима Камалова можно прочитать здесь.

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