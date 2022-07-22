Производство молока в Псковской области выросло на 1,1%

15:37, 25 июля 2022, ПАИ

В хозяйствах всех категорий за этот период было произведено 157,5 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 102,4 тысячи тонн молока, 38,6 млн штук яиц, сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 16,9%, производство яиц – на 7,6%, производство молока выросло на 1,1%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона на конец июня 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота - 60,8 тысячи голов, из него коров – 29,9 тысячи; свиней – 1119 тысяч, овец и коз – 29,5 тысячи голов.

По сравнению с соответствующей датой предыдущего года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,4%, коров – на 4,9%, свиней - на 32,3%, овец и коз – на 11,5%.