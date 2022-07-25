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Политика

Михаил Мишустин распределил новые обязанности вице-премьеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил 25 июля между вице-премьерами в ходе оперативного совещания кураторство над развитием различных высокотехнологичных направлений, пишет газета «Известия».

Он подчеркнул, что по инициативе президента РФ Владимира Путина вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений.

Так, Денис Мантуров (по совместительству глава Минпромторга РФ) станет курировать такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети связи пятого поколения, а также займётся технологическим и атомным надзором.

Андрей Белоусов будет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения.

Александр Новак будет работать над вопросами технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Также он станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные.

Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора.

Дмитрий Чернышенко будет куратором таких высокотехнологичных направлений, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения.

Виктория Абрамченко возьмёт на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, для предотвращения её загрязнения.

Татьяна Голикова будет заниматься реализацией высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросами поддержки разработок в области химической и биологической безопасности.

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