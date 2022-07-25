Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Памятная доска о работе Следственной канцелярии в эпоху Петра I появилась в Пскове

Памятная доска о царской следственной канцелярии появилась в Пскове. Фото: Вконтакте

Памятная доска о работе Следственной канцелярии в Псковской провинции в эпоху Петра I появилась сегодня в областном центре. Ведомство напрямую подчинялось царю и было на страже интересов страны. На торжественном открытии побывал Арсений Иванов.Об этом сообщила Государственная теле--радиокомпания Псков.

Торжественная церемония открытия памятной таблички сегодня состоялась во дворе здания Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Псковской области. На церемонии присутствовали как действующие сотрудники, так и ветераны, которые стояли у истоков современного ведомства. Именно 25 июля 1713 года Петр I подписал указ о создании Следственной канцелярии, которая напрямую подчинялась царю.

«Следственный Комитет РФ – это продолжатель той самой идеи о работе Следственной канцелярии, которая была организована по указу Петра I. И сквозь века проникаешься пониманием, какими же великими людьми были предшественники. Какое счастье, что в истории России были такие реформаторы, герои», – Светлана Мельникова, генеральный директор Псковского музея-заповедника

Как отметил руководитель Следственного Управления Следственного Комитета России по Псковской области Петр Крупеня, ведомство и сегодня стоит на защите интересов государства
«Если перебросить от царя-реформатора мосток до сегодняшнего дня, то сегодня мы также можем сказать, что великие дела возложены и великие требования предоставлены нам с вами. Для того чтобы хранить от всякого беззакония наше государство», – сказал Петр Крупеня.

Отметим, торжественная церемония приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, которое отмечается по всей стране в этом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 июля 2022

Минздрав опроверг введение новых дополнительных эпидемических мер в медицинских учреждениях России
25 июля 2022

Памятная доска о работе Следственной канцелярии в эпоху Петра I появилась в Пскове
25 июля 2022

По нацпроекту в Пскове отремонтируют улицу Коммунальную
25 июля 2022

Мастер-класс для нейрохирургов прошёл в Пскове
25 июля 2022

29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области
25 июля 2022

Заседание английского разговорного клуба прошло в Островской библиотеке
25 июля 2022

НАВИГАТОР День города в фотографиях
25 июля 2022

Порядка 30 контейнеров установил «Экопром» в День города


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...