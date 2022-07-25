Памятная доска о работе Следственной канцелярии в эпоху Петра I появилась в Пскове

22:19, 25 июля 2022, ПАИ

Памятная доска о работе Следственной канцелярии в Псковской провинции в эпоху Петра I появилась сегодня в областном центре. Ведомство напрямую подчинялось царю и было на страже интересов страны. На торжественном открытии побывал Арсений Иванов.Об этом сообщила Государственная теле--радиокомпания Псков.



Торжественная церемония открытия памятной таблички сегодня состоялась во дворе здания Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Псковской области. На церемонии присутствовали как действующие сотрудники, так и ветераны, которые стояли у истоков современного ведомства. Именно 25 июля 1713 года Петр I подписал указ о создании Следственной канцелярии, которая напрямую подчинялась царю.



«Следственный Комитет РФ – это продолжатель той самой идеи о работе Следственной канцелярии, которая была организована по указу Петра I. И сквозь века проникаешься пониманием, какими же великими людьми были предшественники. Какое счастье, что в истории России были такие реформаторы, герои», – Светлана Мельникова, генеральный директор Псковского музея-заповедника



Как отметил руководитель Следственного Управления Следственного Комитета России по Псковской области Петр Крупеня, ведомство и сегодня стоит на защите интересов государства

«Если перебросить от царя-реформатора мосток до сегодняшнего дня, то сегодня мы также можем сказать, что великие дела возложены и великие требования предоставлены нам с вами. Для того чтобы хранить от всякого беззакония наше государство», – сказал Петр Крупеня.



Отметим, торжественная церемония приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, которое отмечается по всей стране в этом году.