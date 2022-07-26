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Политика

Студентка ПсковГУ претендует на пост главы Плюсского района

На пост главы муниципалитета в Плюсском районе претендует студентка, сообщает «Псковская правда».

Студентка ПсковГУ Дарья Морозова идёт на выборы от партии «Новые люди». Также на пост претендуют замглавы администрации района Наталья Иванова («Единая Россия»), председатель Центра социальной и правовой помощи Дмитрий Лебедев (КПРФ), временно не работающий Ваге Акопян (ЛДПР), временно не работающий Павел Сидоров («Справедливая Россия»), консультант ООО «Генстрой» Павел Бикташев («Родина»), директор ООО «Эко-край Псковский» Игорь Романов («Партия роста»), временно не работающий Дмитрий Румянцев («Социальная защита»).

В качестве самовыдвиженцев на пост претендуют бывший первый заместитель главы администрации Плюсского района Вячеслав Прокофьев, эксперт отдела технической эксплуатации зданий филиала Центра по обеспечению деятельности Казначейства России в Санкт-Петербурге Николай Косяков, директор муниципального предприятия «ПлюссаТеплоРесурс» Сергей Солдатов и временно не работающий Олег Фомин.

Отметим, что всего в единый день голосования – 11 сентября 2022 года в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний. Голосование на выборах в органы местного самоуправления Псковской области будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября.

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