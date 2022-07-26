1681 кандидат участвует в избирательной компании в Псковской области

09:56, 26 июля 2022, ПАИ

На четыре с лишним сотни мандатов в Псковской области претендует 1 681 кандидат, сообщает «Псковская правда».

Своих кандидатов на масштабные муниципальные выборы выдвинули 14 политических партий.

«Единая Россия» – 506 кандидатов;

ЛДПР – 280;

КПРФ – 225;

«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 160;

«Яблоко» –139;

«Новые люди» – 93;

«Политическая партия социальной защиты» – 62;

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 50;

«Партия роста» – 50;

«Коммунисты России» – 45;

«Родина» – 22;

«Гражданская платформа» – 4;

«Партия дела» – 1;

«Партия возрождения России» – 1.

Также в этом году в выборах намерены принять участие 43 самовыдвиженца.

Отметим, что всего в единый день голосования – 11 сентября 2022 года в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний. Голосование на выборах в органы местного самоуправления Псковской области будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября.