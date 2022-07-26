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Политика

1681 кандидат участвует в избирательной компании в Псковской области

На четыре с лишним сотни мандатов в Псковской области претендует 1 681 кандидат, сообщает «Псковская правда».

Своих кандидатов на масштабные муниципальные выборы выдвинули 14 политических партий.

  • «Единая Россия» – 506 кандидатов;
  • ЛДПР – 280;
  • КПРФ – 225;
  • «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 160;
  • «Яблоко» –139;
  • «Новые люди» – 93;
  • «Политическая партия социальной защиты» – 62;
  • «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 50;
  • «Партия роста» – 50;
  • «Коммунисты России» – 45;
  • «Родина» – 22;
  • «Гражданская платформа» – 4;
  • «Партия дела» – 1;
  • «Партия возрождения России» – 1.

Также в этом году в выборах намерены принять участие 43 самовыдвиженца. 

Отметим, что всего в единый день голосования – 11 сентября 2022 года в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний. Голосование на выборах в органы местного самоуправления Псковской области будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября.

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