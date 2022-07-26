1681 кандидат участвует в избирательной компании в Псковской области
На четыре с лишним сотни мандатов в Псковской области претендует 1 681 кандидат, сообщает «Псковская правда».
Своих кандидатов на масштабные муниципальные выборы выдвинули 14 политических партий.
- «Единая Россия» – 506 кандидатов;
- ЛДПР – 280;
- КПРФ – 225;
- «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 160;
- «Яблоко» –139;
- «Новые люди» – 93;
- «Политическая партия социальной защиты» – 62;
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 50;
- «Партия роста» – 50;
- «Коммунисты России» – 45;
- «Родина» – 22;
- «Гражданская платформа» – 4;
- «Партия дела» – 1;
- «Партия возрождения России» – 1.
Также в этом году в выборах намерены принять участие 43 самовыдвиженца.
Отметим, что всего в единый день голосования – 11 сентября 2022 года в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний. Голосование на выборах в органы местного самоуправления Псковской области будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября.
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