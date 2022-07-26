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Ректор ПсковГУ выступит в роли спикера на семинаре-практикуме «Без срока давности»

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина выступит в качестве спикера на семинаре-практикуме «Без срока давности», который пройдёт в мастерской управления «Сенеж» с 28 по 30 июля. В рамках запланированной интерактивной программы участники и эксперты обменяются опытом и лучшими практиками по реализации проекта «Без срока давности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Спикерами семинара-практикума также станут доктор исторических наук, профессор кафедры истории и культурологии НИУ «Московский энергетический институт» Станислав Аристов, кандидат филологических наук, доцент, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова и другие специалисты в области истории, культуры и образования.

Одной из важных тем семинара станет история геноцида. Докладчики постараются раскрыть эту объёмную тему через призму своих научных дисциплин и областей знания. Вот небольшой список лекций, которые смогут послушать участники семинара-практикума: «Историческое содержание вопросов геноцида советского народа нацистскими войсками в годы Великой Отечественной войны», «Геноцид советского народа в творческой интерпретации», «Опыт мемориализации: региональные инициативы и проекты».

Кроме этого, организаторы проведут для участников мастер-классы и встречи с федеральными экспертами. По итогу данных мероприятий участники получат знания о мотивационных приёмах при работе с участниками проекта «Без срока давности», изучат презентации концепций по реализации пилотного проекта «Без срока давности» в Брянской, Псковской и Ростовской областях, сформируют дорожные карты с учётом особенностей данных регионов на 2022-2023 годы.

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