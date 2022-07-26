Изборск отметит 1160-летие с момента первого упоминания в летописи

12:18, 26 июля 2022, ПАИ

В Изборске пройдут мероприятия, приуроченные к 1160-летию с момента первого упоминания в летописи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Изборской крепости 29 июля в 18:00 состоится праздничный концерт «Русский рубеж» с участием концертного хора Санкт-Петербурга (Исаакиевский собор) под управлением художественного руководителя и главного дирижера — заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Здесь будут исполнены произведения из золотого фонда отечественного музыкального искусства — сочинения Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина и Василия Соловьева-Седого.

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» к памятной дате будет приурочена 4-я международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое».

В Изборске также пройдут мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В крепости 30 июля в 13.00 с концертной программой выступит заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Григорьевича Румянцева и коллективы Изборска.

Отметим, что Изборск — один из древнейших русских городов. Свою официальную историю он ведет от «Повести временных лет», в которой упоминается в 862 году.

Изначально Изборск располагался на Труворовом городище. Поселение имело ремесленное направление. К концу 11-го столетия Изборск — город-крепость.

В XIV веке, исходя из новых реалий, новая крепость возводится на горе Жеравьей. Она стала мощным оборонительным сооружением своего времени, сыгравшим огромную роль в обороне северо-запада Руси.