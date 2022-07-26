Электронные реестры и специальные кармашки: псковские випы – о коммунальных платежах

17:27, 26 июля 2022, ПАИ

Каждый месяц в почтовые ящики псковичей падают квитанции об оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Это одна из тех самых рутинных задач, которые каждый из нас выполяет уже автоматически, не задумываясь, «как там у других».

Мы решили спросить у псковских ВИПов, которые посетили медиацентр ПАИ на прошлой неделе, как они относятся к идее отказа от бумажных квитанций, кто у них дома платит по счетам и каким образом они осуществляют оплату – предпочитают ли ходить в почтовое отделение, платят ли по QR-кодам или другим образом.

Глава Локнянского района Нина Степанова:

– В Локнянском районе сейчас всё по старинке. Всё в одной квитанции. Там всё у них прописано: водоотведение, тепло и т. д. Если оплачивать квитанцию через интернет, там может быть комиссия 1 %, но вот сейчас мне идут звонки, что с 1 июля Сбербанк за каждую квитанцию берёт 50 рублей. Люди в шоке.

Многие у нас платят или на почте, или в Сбербанке. Почему? Те, кто получает пенсию в Сбербанке (у нас больше 60 % – пенсионеры), приходя в Сбербанк, как добросовестные граждане сразу оплачивают и квитанции.

Отказ от бумажных квитанций для нашего района сейчас неприемлемый вариант. Лично для меня в этом ничего страшного нет, а вот для пенсионеров это всё-таки сложно. К сожалению, у многих кнопочные телефоны: дети им показали, как позвонить, и на этом всё.

Что касается хранения квитанция, я их год храню. Чётко отслеживаю, приходят квитанция или нет, чаще всего я сама забиваю свои показания и выставляю счёт онлайн.

Руководитель Управления федеральной почтовой службы Псковской области Дарья Цилина:

– Поскольку я не только сотрудник «Почты России», но и лояльный к «Почте России» клиент, коммуналку оплачиваю на почте. Оплачиваю, скажу честно, самостоятельно. Почему? Потому что для меня это лишняя возможность посетить отделение и пообщаться с сотрудниками.

Сейчас, конечно, такие времена, когда хранить квитанции уже нет ни малейшей необходимости, но я всё равно по привычке их храню. Обычно года три лежат, но на самом деле в этом нет ни малейшей необходимости, потому что всегда в новой квитанции ты видишь свои прежние показания. Я себя отучаю, стараюсь их хранить короткий промежуток времени.

Как я смотрю на возможность замены квитанций на электронные? Так же, как и на всё остальное: общество развивается – развиваются услуги. Это нормально, когда бумажный оборот уменьшается – он просто замещается чем-то другим.

Это не стресс, это нормальное развитие общества, когда бумажный документооборот заменяется электронным. Уйдёт эта услуга – придёт что-нибудь ещё. Здесь самое главное что? Максимальная доступность на всей территории России, а в нашем случае – на территории области.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:

– Оплатой квитанций в семье занимаюсь я. Оплачиваю ежемесячно, мало того что квитанции собираю, так ещё и веду реестр в компьютере. Отмечаю, сколько оплатила, когда и в каком месяце. Поэтому с этим у меня всё в порядке.

Но к коммунальным службам отношусь негативно, потому что часто есть ошибки и иногда просто нет времени, чтобы разбираться, – ты просто оплачиваешь и понимаешь: «Ладно, всё».

Квитанции я храню пять лет, потом утилизирую. Сам бумажный носитель для меня неважен. Но они приходят – поэтому храню. Однако если бумажные квитанции перестанут приходить и всё это будет приходить на почту или на телефон, я не обижусь.

Лидер Молодёжного совета УФПС Псковской области Ольга Федосеева:

– У нас есть корпоративная карта «Почта Банка» и, соответственно, есть приложение, в котором я и оплачиваю квитанции.

Квитанции обычно собираю и в большинстве случаев плачу сразу за целую пачку. Я знаю девочек, которые пришли – оплатили, но это больше относится к тем квитанциям, которые задерживаются либо приходят сильно рано. Допустим, счёт за садик я оплачиваю в самом начале месяца, потому что мы платим вперёд.

Вы знаете, я человек ХХI века. Бумаги для меня уже отходят на второй план и всё большую роль играют электронные носители. Так что электронные квитанции, как по мне, даже лучше. Когда я захожу на сайт, сама могу всё контролировать. Для меня это огромный плюс: я уже знаю, куда и какие данные подаю, когда что оплатила – это очень важно контролировать.

Бумажные квитанции хранить приходится, пять лет – обязательный срок. Я не так давно общалась с представителями ЖКУ, и они сказали, что квитанции – это документ, который нужно хранить около пяти лет. Поэтому у меня есть дома специальный кармашек, куда я их складываю.

Заведующий отделением спортивной медицины и ЛФК Псковской областной клинической больницы Геннадий Удалов:

– Я огорчился, когда услышал, что отменяют бумажные квитанции. Не умрём, наверно, но это, как любое новое, напрягает. Просто можешь забыть что-то оплатить – и тогда может вырасти такой несусветный долг, который уже грозит стать проблемой на ровном месте: это всякие пени и прочее.

Думаю, что экономия нас сейчас подталкивает в электронную жизнь, в том числе и у нас в больнице. Так что приходится что-то осваивать. Свободно в мире компьютеров я себя не чувствую – я этому просто не учился в своё время. У нас же способность к обучению падает с годами. А мне, простите, 73.

Квитанции мне приходят с разницей в неделю: первые обычно у нас «Телесети» появляются, потом основная масса квитанций приходит, практически вместе. Оплачиваю я их у себя дома, по телефону через QR-код. Мне так проще.

Может, вы помните, может, нет. Был период, когда у нас в ГАИ исчезали все базы данных. Несколько раз такое повторялось (это было порядка 10 лет назад, может, меньше). И на какой-то период возникали жуткие проблемы. Бумажная картотека может сгореть, конечно, но всё-таки она вечная. А здесь короткое замыкание – и нет нас с вами больше в этом электронном мире. И это проблема.

Квитанции я храню. Дочка ругается: «Да выброси ты их!» Но это старая традиция. Сильно подозреваю, что дочь, когда уборку делает, потихоньку их ликвидирует.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков:

– Я квитанции по старинке забираю из почтового ящика, раскладываю в час икс, когда надо платить, и отмечаю на них, что заплатил. Плачу через «Сбербанк Онлайн»: открываешь – уже квитанции есть. Шаблоны сделаны. Я только меняю данные о показаниях счетчиков – и всё.

А всё-таки квитанции храню, записываю, что я заплатил. Хотя в памяти телефона всё это есть, но почему-то… по инерции. И храню год.

Если перестанут присылать бумажные квитанции, вначале это может доставить некий дискомфорт, потому что это непривычно: ты же обычно считаешь, что раз напечатано – это уже точно исходит от ресурсоснабжающих организаций, это документ. А что тебе приходит через Сбербанк, кто его знает?

Если квитанция не приходит вовремя, я ничего не жду. Открываю в день платежа приложение и плачу: у меня все квитанции в электронном виде есть.

Исполняющий полномочия главы города Пскова Сергей Гаврилов:

– За квитанции я плачу через «Сбербанк Онлайн» примерно в одно и то же время. Но когда квитанции приходят, я всё равно их складываю, потому что мы люди старой формации. Электроника электроникой, а листочки пускай лежат.

Квитанции храню, пока капремонт не сделаю или генеральную уборку, пока не посмотрел и не увидел, что они слишком долго лежат. Бывает, что им уже лет пять-семь. У меня, может быть, и квитанции девяностых лежат, и какие угодно. Я иногда смотрю – документы за двухтысячные и девяностые лежат, периодически их проверяешь и чистишь. Так же и квитанции: это ведь обыкновенные документы.

А если квитанции не приходят вовремя, начинаешь иногда переживать и дёргаться. Ты же знаешь, что платишь, например, 20-25-го числа за всё. И если у тебя какого-то платежа или квитанции нет, то уже начинаешь узнавать и выяснять, где и что.

Заместитель начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Виктория Прокопчук:

– У нас дома за оплату квитанций ответственный будущий муж, я не лезу в это. У меня каждый раз ощущение, что я деньги просто на воздух трачу. Так что я каждый раз злюсь, когда вижу эту кипу бумаг.

Оплачиваем всё онлайн, но бумажки тоже храним, не знаю зачем. У нас не так давно своя квартира, поэтому сколько есть – столько и храним: два года. Учёт никакой не ведём, просто платим, когда приходит.

Если видим какие-то пени – не разбираемся, потому что себе дороже. Если не пришла квитанция, не выясняем, куда делась и почему не пришла. Пришла – заплатили, не пришла – не заплатили.

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Сергей Калашников:

– Оплачиваем квитанции через онлайн-банк в разделе «Оплата коммунальных услуг» по QR-коду. Квитанции оплачивает жена, потому что я в этом плане не очень дисциплинированный. Мог бы вообще годами не платить, если бы мне это доверили. Поэтому приходит квитанция, жена берёт её в руки и сразу же оплачивает, чтобы не копить долги.

К перспективе отмены бумажных квитанций отношусь положительно: меньше будет мусора по подъездам валяться, и не надо будет их копить в коробке из-под обуви. Я не знаю, зачем это делается. Я сразу выбрасываю: оплатил – выбросил. Когда мне говорят: «А как ты это потом докажешь?» – я говорю: «А что и кому мне потом доказывать?»

У меня жена хранила квитанции раньше, но сейчас стала выбрасывать, потому что я говорю ей: «Не позорься, выбрасывай. В любом случае, когда оплата проходит через банк, там же всё это отображается».

Депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева:

– Нужно сказать, что плачу по квитанциям я недавно, раньше это была зона ответственности моего мужа. После его ухода из жизни эта обязанность легла на мои плечи.

Сначала мне казалось, что я не разберусь со всем этим обилием квитанций. Потом постепенно стала вникать, ну а сейчас я очень просто и легко после получения квитанций собираю их вместе и через «Сбербанк Онлайн» оплачиваю.

Некоторые считают, что там всё-таки дороговато: начисляются пени, комиссия. Некоторые члены моей семьи говорят, мол, посчитали в общей сложности, «во сколько это тебе за год выльется» и прочее. Но, учитывая мой уровень занятости, мне так удобнее.

Если будут квитанции приходить в электронном виде, думаю, сложностей не будет: придёт электронная квитанция – мы её оплатим. Бумажные квитанции я тоже пока храню. У меня есть файлик, куда я складываю все квитанции и храню их в течение года.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов:

– Квитанции стараюсь оплатить в срок, который указан на ней. Потому что некоторые компании… Вот «Телесети Плюс», например: два дня задержишь – могут выключить интернет.

Я понимаю, что небольшие деньги, но курочка по зёрнышку клюет, так что я перестал платить через «Сбербанк». Вообще негодяи! Везде проценты! Оплачиваю через банк «Открытие». У нас за углом наш банк, мы там получаем зарплату. Не берут ни одного процента.

Квитанции всегда вовремя приходят. А если нет квитанции, конечно, переживаешь. Почему? Потому что так жизнь научила: заплати и живи спокойно, как говорится. Заплати налоги и спи спокойно – на вокзале, в парке.

Квитанции не храню, в телефоне всё есть. Оплатил, как правило, и выбросил. Вот сейчас храню одну квитанцию, потому что живу на Никольской и у нас переход на прямую оплату тепловым сетям. Держу, потому что там есть определённая информация. Я, конечно, позвонил им, дал показания счётчиков, но всё-таки на всякий случай храню.

Председатель ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев:

– У меня подключён «Сбербанк Онлайн», чтобы автоматически проходили платежи. И когда мне приходит заработная плата, я просто по сохранённым шаблонам пробегаюсь и оплачиваю. У меня всё это достаточно банально.

Приходящие бумаги меня несколько раздражают в силу того, что я за спасение деревьев и в этом смысле за электронный документооборот. Для меня они никакой роли вообще не играют, только загромождают ящики. Квитанции не храню. Сначала хранил, но моя вторая жена сказала: «Зачем это всё?» И в общем – сразу в помойку.

Так что, если они перестанут приходить, меня это никак не будет напрягать. Я понимаю, что есть там какой-то процент ошибок, но я не пойду разбираться…

У меня как-то списали штраф 500 рублей за превышение скорости, который мне не пришёл никуда, (не понимаю, было это вообще или нет), я заплатил – и всё. Потому что идти разбираться нет времени, вообще ни минуты.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко:

– В нашей семье оплатой всех коммунальных услуг занимаюсь я. И оплату произвожу онлайн через приложение «Сбербанка», что очень удобно и быстро.

Люблю распечатанные на бумажном носителе квитанции: я их складываю и храню не меньше трёх лет. У нас так заведено уже очень давно, и привычкам своим я не изменяю. Если квитанция не пришла, я либо оплачиваю по предыдущей, либо дожидаюсь новой – там у меня просто выставляется дополнительная оплата.

Оплачиваю квитанции я два раза в месяц. Не подкапливаю, как говорится. Тем более через телефон всё это быстро сканируется, очень удобно, штрихкоды. Хочешь – распечатай чек, хочешь – сохрани. Если все перейдут на электронные носители, я совершенно спокойно перестроюсь и буду платить.