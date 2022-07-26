Невролог — о деменции: Возраст выявления снижается, болезни молодеют
Возраст выявления таких умственных расстройств, как деменция снижается, «болезни молодеют», заявила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист- невролог комитета по здравоохранению по Псковской области Наталья Павлова.
«Надвигающаяся беда — деменция. Немало случаев, когда есть выраженные когнитивные нарушения у лиц молодого возраста. Факторов много, но однозначно гипериспользование гаджетов, мы ничего не запоминаем. Это бум XXI века, с этим нужно что-то делать на ранних этапах», - прокомментировала невролог.
По ее словам, для профилактики болезни необходимо обязательно иметь хобби, переключать внимание и тренировать память. Если пациент не имеет хобби, начинает все переспрашивать, записывать на бумажку, то это плохо. Для самых ленивых пациентов врач рекомендует начать писать или есть левой рукой. «Что-то новое обязательно нужно для себя открывать».
«Деменция - серьезное заболевание, при чем от него страдают родственники, а не сам пациент», - добавила Наталья Павлова. Она отметила, что важна своевременная коррекция давления, профилактика сахарного диабета и ожирения.
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